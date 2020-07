Flagrado traficante de crack em Cambará

Indivíduo tem 32 anos e acabou confessando o crime

No início da madrugada de domingo, dia 26, um homem de 32 anos foi preso na Rua da Paz, localizada no conjunto Rotary em Cambará.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, em diligências sobre tráfico de entorpecentes, as autoridades viram o elemento conversando com um usuário, que, ao perceber a aproximação da equipe, escondeu algo dentro da sua bermuda. Após abordagem, constatadas dinheiro e várias pedras de crack, embaladas para venda.

Ele assumiu vender drogas com o seu irmão(que não foi localizado). Foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.