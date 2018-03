Frente Parlamentar de Políticas Sobre Drogas debate estratégias

Em Andirá

A Frente Parlamentar de Políticas Sobre Drogas da Assembleia Legislativa, coordenada pelo deputado estadual Alexandre Guimarães (PSC), realizou nesta terça-feira (6), no Cine Teatro São Carlos, em Andirá, um encontro para discutir a criação de estratégias de prevenção ao uso de entorpecentes, principalmente entre crianças, adolescentes e jovens. O encontro foi coordenado pelo advogado e especialista no tema, Carlos Augusto Weber, que apresentou algumas das experiências bem sucedidas implantadas nesta área e falou diretamente com um público diverso, entre profissionais de secretarias municipais, representantes de instituições sociais e estudantes de escolas da cidade.

Segundo ele, o objetivo foi compartilhar ideias e projetos que já deram certo em Campo Largo, cidade onde atuou desenvolvendo ações neste tema. “Nós viemos aqui para dividir as nossas experiências, disponibilizá-las para todos os municípios, fazendo com que Andirá também tenha a oportunidade de fazer algo importante em todos os eixos que envolvem a problemática das drogas”, declarou Carlos Weber. Ele anunciou a mobilização de um curso de capacitação voltado apenas para profissionais da área da educação, com foco em desenvolvimento de projetos pedagógicos. Uma das prioridades da Frente, segundo informou, é levar o tema do perigo do consumo de drogas às escolas municipais e estaduais, mesmo sem criar uma disciplina específica para este fim. Para ele, a ideia não é criar uma nova matéria, mas inserir o tema na grade curricular existente”, explicou.