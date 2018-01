Frustrada mais uma tentativa de fuga de presos em Ibaiti

Detentos escavaram túnel

Mais uma tentativa de fuga foi registrada na Cadeia Pública de Ibaiti na tarde desta terça-feira, dia nove. Os policiais receberam a informação de que os detentos estavam escavando um túnel na galaria principal do presídio.

Equipes da Rotam de Jacarezinho, Wenceslau Braz e Ibaiti foram acionadas e realizaram um operação “bate-grade” na unidade.

Os agentes do Depen encontraram um buraco dentro da galeria. Em revista no local, eles encontraram vários objetos, entre eles estoques, celulares, carregadores, utensílios utilizados para fabricar cachaça e algumas porções de maconha.Há menos de um mês, 16 presos fugiram por um buraco no muro do solário da cadeia.Treze foram recapturados( Texto: Informe Policial).