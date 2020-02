Furtada motocicleta em Jacarezinho

Em caso de informações disque 190

Nesta segunda-feira, dia dez , por volta das 23h40m, foi furtada uma motocicleta Honda CG/Titan cor preta, com placa AUH-4356, no Jardim São Luiz, em Jacarezinho.

Foi realizada uma denúncia e no momento em que as autoridades se deslocaram ao local, a vítima informou a eles que deixou seu veículo estacionado numa via pública, localizada na rua Arapongas, mas que assim que voltou para pegá-lo já não estava mais na rua.

De acordo com informações, acredita-se que na moto havia um motorista e um passageiro, ambos com roupas escuras, e que a Honda CG passou próximo ao Colégio Anésio A. Leite, no bairro Aeroporto.

Até agora não conseguiram encontrá-lo, mas as buscas pelo veículo continuam.