Três pessoas sofreram escoriações e machucados leves

Um VW/Fusca capotou às 19h30m deste domingo, dia 13, na PR-439, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Um casal foi encontrado com ferimentos leves pelo corpo de bombeiros e o acidente teria sido causado por problemas do carrou. O condutor sentia dores no tórax.

Uma passageira já havia sido socorrida por populares, mas sem risco de morte.