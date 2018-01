Governador em Jacarezinho e Ribeirão Claro nesta sexta-feira

Troca de comando em batalhão, vistorias e sessão solene

O governador Beto Richa (foto) participa nesta tarde/noite de sexta-feira, dia 12, de eventos no Norte Pioneiro.

Às 15 horas, estará na solenidade de passagem de comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, em Jacarezinho no Sesc/Senac,Parque Ecológico.O coronel Antônio Carlos de Morais deixa o comando e passa oficialmente para o tenente-coronel José Luiz de Oliveira. Morais vai para o 3º Comando Regional de PM, em Maringá.

Às 16 horas, Beto vistoria a Clínica Odontológica da Universidade Estadual do Norte do Paraná, construída pelo Governo do Estado e que abrigará laboratórios, consultórios e demais espaços destinados às aulas práticas do recém-criado curso de Odontologia da instituição.

Às 17h30m estará em Ribeirão Claro, onde vai vistoriar obras do governo na cidade e também participar da Sessão Solene de entrega dos títulos de Cidadãos Honorários para José Antônio Dias Toffoli (Ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal) e Adalberto Jorge Xisto, presidente do TRE(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).Será às 19h30m desta sexta-feira, no Salão do Júri do fórum local.

A honraria para ambos foi decisão unânime da câmara de vereadores.Várias autoridades estão confirmadas, como o deputado Luiz Romanelli, o prefeito Mário Pereira, o juiz Lourival Pedro Chemim e também o ex-jogador do Atlético Paranaense, Nivaldo Carneiro, comentarista de esporte da RPC.

