Governo vai destinar recursos para ampliação do Hospital de Ibaiti

Estado vai destinar R$ 1 milhão para a reforma

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely de Carvalho esteve nesta terça-feira (06), em reunião com o secretário chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni em Curitiba. Participaram da reunião, o deputado estadual Mauro Moraes e o secretário municipal de Saúde de Ibaiti Willian Galdino. Rossoni informou que o Governo do Estado vai destinar R$ 1 milhão para a reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti.

Os recursos foram autorizados pelo governador Beto Richa. “Estamos apoiando a intervenção no hospital porque ele atende a população de, pelo menos, outros três municípios da região. Sua ampliação é estratégica e vai garantir mais conforto e qualidade de atendimento para milhares de pessoas”, disse Rossoni.

Segundo o prefeito Dr. Antonely, que é médico e por 12 anos trabalhou na unidade, o hospital faz cerca de 2,5 mil atendimentos por mês e ganhará novas instalações e espaço para mais cirurgias. “É uma grande conquista para a nossa região e uma vitória pessoal como médico. Só podemos agradecer ao governo pela sensibilidade e atenção com o nosso município”, afirmou.

O hospital possui hoje salas de emergência, internação, banco de sangue, laboratório, ambulatórios, farmácia e centro cirúrgico. Atende casos emergenciais de cidades da região.