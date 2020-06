Guapirama chega a 23 casos confirmados da Covid-19

A cidade já contabiliza uma morte pela doença

O boletim informativo de Guapirama foi atualizado nesta quinta-feira, dia 18, e já constam 23 casos do novo Coronavírus.

Além disso, 109 indivíduos então sendo monitorados e 25 já estão em investigação. Apesar das 37 suspeitas que foram descartadas, o município já contabilizou uma morte, por isso, com o aumento dos números, a Prefeitura lançou, no Diário Oficial, um decreto que estipula até mesmo as multas que deverão ser aplicadas em caso de aglomeração ou desrespeito às regras de higiene, a qual pode chegar a R$10.000,00.

O decreto entrou em vigor quarta-feira, dia 17: