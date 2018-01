Há 22 anos tragédia marcava vida de ex-prefeito de Tomazina

Fatalidade tirou as vidas dos pais, irmãos, avó, tia e amigos de Guilherme Saliba

“Numa manhã de sábado, dia 27, há exatos 22 anos, na cidade de Guaratuba (110 KM de Curitiba), ruía o edifício Atlântico, ceifando a vida de 29 pessoas, acontecimento que ficará eternamente marcado em minha vida, entre as vítimas estavam meus pais Ivaldo e Maria Antonieta, meus irmãos Adriano e Vinícius, além deles perdi também minha Vó Catarina, minha Tia Maria Aparecida, meu Primo Gustavo e os amigos Anderson, Rosana, Archelau, Cesar, Cida, Rafaela e Igor.

A única certeza que fica é que, apesar do tempo, eles estarão sempre vivos na memória de quem, assim como eu, os ama.

Acreditando que estão em um bom lugar e aceitando os desígnios de Deus, lhe agradeço todos os dias por estar me dando a força necessária para suportar tamanhas ausências”.

O desabafo, manifestado neste final de semana pelas redes sociais, é do ex-prefeito de Tomazina por duas gestões, Guilherme Saliba (foto), sobre a tragédia que se abateu sobre sua vida pessoal e foi notícia nacional.Era pouco mais de 10 horas da manhã quando os 12 operários que trabalhavam para reparar rachaduras profundas, que ameaçavam as colunas de sustentação do Edifício Atlântico, em Guaratuba, ouviram um estrondo. Só tiveram tempo de correr. Segundos depois, o prédio veio abaixo.

Eu procurei entender e aceitar. Se morreu toda minha família, mas Deus quis me manter vivo, é porque havia algum propósito”

Guilherme Cury Saliba Costa foi despertado por um forte estrondo naquele sábado de 1995, segundo mostra pesquisa do noticiário da época.Lembra-se da sensação de seu corpo caindo, junto com os escombros do prédio que ruia. Desmaiou. Horas depois, acordou com gritos dos bombeiros. Foi o primeiro sobrevivente do Edifício Atlântico a ser resgatado. Àquela altura, ainda não sabia que seus familiares tinham morrido no desabamento, inclusive o pai, Ivaldo Costa, que era prefeito de Tomazina. “Eu procurei entender e aceitar. Se morreu toda minha família, mas Deus quis me manter vivo, é porque havia algum propósito”, avaliou.

Saliba demorou seis meses para recuperar o movimento das pernas. Passou nove anos em Curitiba, sob a tutela de uma tia. Por fim, decidiu voltar a Tomazina, sua cidade natal, onde se elegeu prefeito. “Eu quis voltar e terminar o trabalho que meu pai tinha começado.” Hoje, Saliba é casado e tem dois filhos – Vinícius e Adriano – batizados com o nome dos dois irmãos que perdeu na tragédia. Ele também ajudou a eleger o atual chefe do executivo, Flávio Zanrosso.