Encontraram o usuário na rodovia com maconha

Na tarde desta quarta-feira, dia 17, às 16h, um homem foi encaminhado à delegacia de Ibaiti por uso/porte de maconha.

De acordo com as informações, encontraram-o na rodovia BR-153 após uma denúncia. Com ele localizaram 2 gramas da droga.

Diante dos fatos, foi encaminhado à sede da 3ª Cia da Polícia Militar para que fosse confeccionado, em seu desfavor, o termo circunstanciado.