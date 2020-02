Homem é preso após tentativa de feminicídio em Jacarezinho

Mas vítima sobrevive à violência

Neste final de semana houve uma tentativa de feminicídio ligado à violência doméstica em Jacarezinho, próximo ao bairro Panorama.

A Polícia Militar foi ao local do crime após receber uma denúncia no número 190, na qual informaram sobre uma paciente que tinha dado entrada na Santa Casa com ferimentos na região do tórax causados por arma de fogo(foto). Além disso, afirmaram que o principal suspeito era o seu marido e que possivelmente o disparo aconteceu com a espingarda por causa de uma briga.

Para solucionar o ocorrido, foram à casa do acusado e conseguiram abordá-lo mesmo com uma tentativa de fuga pelos fundos da residência. Entretanto, apesar de entregar a arma às autoridades, não confessou.

A arma (uma espingarda calibre 36) foi apreendida e ele preso.