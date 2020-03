Homem furta e pinta motocicleta em Santo Antônio da Platina

O autor do furto continua sendo procurado

Nesta terça-feira, dia 10, uma motocicleta Honda Biz, a qual havia sido furtada no dia dois deste mês, uma segunda-feira, foi encontrada pintada de verde (a cor original é azul) na vila Ribeiro de Santo Antônio Platina.

De acordo com a Polícia Militar, após receber uma denúncia, intensificou patrulhamento no local citado, momento no qual avistou, pela rua Dario Vilela Bitencourt, uma honda/biz verde conduzida por um individuo, que ao ver a viatura empreendeu fuga.

O suspeito abandonou a motoneta, deixando-a estacionada na rua Diamantina com um capacete preto e fugiu a pé. Entretanto, apesar dele ter escapado, a Honda/Biz foi apreendida e encaminhada até 38º delegacia civil.