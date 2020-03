Homem morre atropelado por trator em Ibaiti

O caso ainda está sendo investigado

Na manhã desta segunda-feira, dia 16, por volta das 9h30m, uma vítima morreu atropelada.

Pedro Almeida de Anhaia tinha 72 anos,

O idoso caminhava na rua Ananias Costa, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus Madureira, quando foi atropelado pelo trator que fazia a manutenção no asfalto.

Equipes do Samu e da Defesa Civil foram acionadas, mas teve morte instantânea quando a máquina fazia pavimentação numa via.

De acordo com as informações, a Polícia Militar e Civil, Bombeiro Comunitário de Ibaiti, Defesa Civil, Instituto Médico Legal e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram presentes no local.

Segundo populares, Costa tinha problemas auditivos e possivelmente não percebeu a presença da máquina(Informe Policial).