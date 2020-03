Homem roubou carro em Tomazina enquanto vítima abria o portão

Veículo presentava pendências administrativas

Na madrugada desta quinta-feira, dia 12, por volta das 00h45m, um carro Corsa, prata, foi furtado na rua Salvador Subtil, no centro de Tomazina.

De acordo com as informações, o crime aconteceu quando a vítima foi abrir o portão para estacionar em sua garagem. Nesse momento, um indivíduo desconhecido entrou no veículo e saiu do local.

Por isso, quando solicitado, equipe efetuou diligências, encontrando o carro na rodovia PR-272, próximo ao trevo Siqueira/Wenceslau Braz, entretanto nenhum indivíduo suspeito se encontrava nas imediações.

Foi furtado também:

Uma bolsa preta com dinheiro;

01 tablet marca Multilaser, rosa;

Documentos pessoais;

O automóvel foi encaminhado ao pátio da sede do 2º Pelotão, mas ficou apreendido por apresentar pendências administrativas.