Homem tem confirmado Covid-19 em Santana do Itararé

Prefeito Joas Michetti anunciou o fato à população

Agora são dez os casos confirmados de Covid-19 no Norte Pioneiro. A secretaria municipal de saúde de Santana do Itararé e o prefeito Joas Michetti (foto) informou na manhã desta terça-feira, dia 14, que um paciente do sexo masculino com idade entre 30 e 35 anos teve o resultado positivado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), de Curitiba.

O rapaz, segundo o chefe do executivo, já estava em quarentena e terá todo o suporte necessário.

Também ressaltou que o município tem tomados todas as precauções para evitar que o coronavírus se dissemine pela cidade, “estamos atentos”, salientou.