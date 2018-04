Ibaiti amplia a rede elétrica e instala mais luminárias

Em ruas, avenidas e viadutos

A Prefeitura de Ibaiti em parceria com a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) realizou vários serviços de iluminação pública em vários pontos no município.

De janeiro de 2017, início da atual Administração Municipal até março deste ano, já foram realizados diversos serviços entre colocação de postes, cabos elétricos, troca e instalação de luminárias. O trabalho desenvolvido pelo setor responsável pela iluminação pública da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos passa pela aprovação da Copel, concessionária do serviço que tem como padrão normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Essa ação tem como objetivo melhorar a qualidade da iluminação das ruas, avenidas e pontos de passagens de veículos e pessoas em Ibaiti, oferecendo assim mais segurança para nossos moradores”

O trabalho faz parte do projeto de expansão das redes de iluminação pública para os locais onde ela não existia, ou era deficitária, oferecendo mais segurança à população.

Nestes 15 meses de administração, já foram implantados redes elétricas, postes e luminárias em 74 pontos diferentes em diversos locais na cidade.

No Conjunto Sub 50, foram instaladas 15 novas luminárias pela prefeitura. O bairro não era atendido com energia elétrica e as 22 famílias que residem no local sofriam com a falta de luz em suas casas. Atendendo solicitação do prefeito Dr. Antonely de Carvalho no mês de julho de 2017 técnicos da Copel iniciaram a instalação dos postes, caixas de relógios, transformadores e cabos elétricos no conjunto. O trabalho foi concluído com a instalação de 15 luminárias pela prefeitura nas ruas do bairro.

Na Rua Senador Arthur Santos, entre o posto Transbasiliana e o viaduto do Bairro Oscar Negrão marginal BR-153, foram instalados toda a rede de iluminação e 13 postes com luminárias.Na Rua Itália, próximo ao Pátio de Máquinas da Prefeitura, foram instalados toda rede elétrica e 14 luminárias. Na mesma rua em frente à Secretaria Municipal de Agricultura foram instalados também, a rede elétrica e mais quatro luminárias.

No Bairro Gralha Azul foram instalados postes, rede elétrica e luminárias na Rua José da Costa Mendes (03) e Rua José David Vieira (01).

Na Rua Vereador Pedro Bueno Sobrinho no Jardim Pérola foi instalado um poste, rede elétrica e uma luminária. Na Rua Antonio Juventino de Moura foram instalados três postes, rede elétrica e três luminárias.

Além das ruas e avenidas, a Administração Municipal também instalou luminárias nos viadutos do Bairro Oscar Negrão (04), Bairro Gralha Azul (04), Vila santo Antônio (04), e nas trincheiras (túneis de pedestre) do Bairro Mãe Rainha (03) e Bairro Gralha Azul (05).

As luminárias instaladas nas ruas e avenidas são de vapor de sódio de 70, 150 e 250 watts. As luminárias dos viadutos e trincheiras são de 100 watts em LED.

“Essa ação tem como objetivo melhorar a qualidade da iluminação das ruas, avenidas e pontos de passagens de veículos e pessoas em Ibaiti, oferecendo assim mais segurança para nossos moradores”, disse o prefeito Dr. Antonely.