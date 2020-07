Ibaitienses flagrados com maconha e crack

Os dois indivíduos tentaram esconder os entorpecentes

Nesta terça-feira, dia 28, dois homens foram encaminhados à 3° CIA da Polícia Militar após terem sido encontrados com droga na rua Olavo Ribeiro da Silva, em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades o viram dentro de uma residência abandonada, já conhecida pelo tráfico de drogas. Entretanto, os suspeitos, ao notarem presença policial, arremessaram um objeto no terreno do fundo, o qual não foi possível identificar.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém localizaram uma bucha de maconha, uma pedra de crack e R$ 23,60 próximo ao local em que estavam.