Identificado bandido que roubou tênis e matou andarilho em Pinhal

Quase degolou vítima com objeto contundente perto de rodovia

O andarilho Francisco de Abreu (foto) , 55 anos, conhecido por “Paraguai” foi encontrado morto no último sábado, dia 26, próximo à Rodovia PR-218., em Ribeirão do Pinhal.Equipes policiais compareceram ao local e constataram ferimentos no pescoço. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-legal) de Jacarezinho.

O local onde o corpo foi encontrado não tem câmeras de segurança que registrassem a ação do criminoso ou mesmo momento anterior ou posterior ao crime.A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar o caso e diversas diligências já foram realizadas, segundo informou o delegado Tristão Borborema (foto).

Policiais civis e militares, agindo em conjunto, chegaram até a identidade do suspeito e provável motivação. A vítima era viciada em bebida alcoólica e não tinha desafetos públicos. Dias antes do crime, foi presenteada com um parte de tênis novo, que não foi encontrado pelos investigadores na residência.

Pesquisas realizadas em fontes abertas e fechadas identificaram um homem de 33 anos, de nacionalidade paraguiaia – também andarilho – que passou residir com Abreu, ao menos há uma semana.Depois do homicídio, não mais foi encontrado.A polícia rastreia câmeras de vigilância onde o acusado passou com a vítima. Ambos- acusado e vítima – foram abordados dias 22 e 23 de setembro juntos pela PM e confirmaram aos policiais que coabitavam.

Caso não obtenha imagens do autor, a polícia fará o retrato falado para ampla divulgação em albergues, estacções rodoviárias e órgãos públicos. As investigações devem ser concluídas em trintas dias. A Polícia Civil informa que irá protocolar pedido da prisão provisória do acusado.