Idoso é atropelado neste sábado em Bandeirantes

Picape atingiu homem de 70 anos

Aconteceu um atropelamento na manhã de sábado (13), por volta das 9h15m,na esquina das ruas Guilherme Sachs e Eurípedes Rodrigues.

O condutor de uma picape Fiat Strada de cor cinza, segundo informação da Polícia Militar, ao tentar uma manobra engatando a marcha ré atingiu B.L., de 70 anos, que acabou sofrendo algumas escoriações em membro superior e corte na cabeça.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes prestou os primeiros socorros no local, em seguida encaminhou a vítima para o Pronto Socorro da Santa Casa. Também atendeu a Polícia Militar (Com rádio Cabiúna).