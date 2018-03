Inaugurada nova sede do executivo de Wenceslau Braz

Neste final de semana

Foram sob forte chuva e comoção popular que os laços de inauguração da nova prefeitura municipal de Wenceslau Braz foram desatados na tarde desta sexta-feira (2). No entanto, como destacou o prefeito Paulo Leonar (PDT), a chuva significou um sinal sobre os anúncios que seriam feitos durante a solenidade.

Na tarde, a população brazense pode acompanhar a entrega do novo prédio da prefeitura, local que abrigou o Poder Executivo por mais de 30 anos e, como sinal de um resgate da da memória do município, volta a ser o paço municipal. Na presença de servidores, secretários,do prefeito de Santana do Itararé, Joás Micheti, presidente da Amunorpi; do diretor da 19ª Regional de Saúde, Alfredo Ayub; do vice Roberto do São Miguel e dos deputados estaduais Alexandre Curi e Márcio Pauliki.

Paulo Leonar também aproveitou a ocasião para assinar, juntamente com os parlamentares e a diretoria do Hospital de Caridade São Sebastião, o convênio para a construção do centro cirúrgico, fruto de uma emenda de quase R$ 1 milhão.

Emocionado, o prefeito discursou sobre a conquista. “Esse será nosso legado para a população brazense e também uma prova do trabalho sério e dedicação na administração deste município. Daqui a 30 anos quero olhar para trás e ter certeza de que dei o meu melhor pela minha querida Wenceslau Braz”, concluiu.

A inauguração também contou com uma apresentação da fanfarra municipal, com mais de 30 participantes, entre crianças, adolescentes e adultos.