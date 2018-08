Veja o que dono fala do incêndio que atingiu Cabana do Lago

Houve destruição de parte da estrutura

Incêndio – de causas desconhecidas – irrompeu no início da manhã deste domingo, dia 19, na Cabana do Lago Park Hotel Fazenda, às margens do KM 59 da BR-153, em Guapirama ( a 14 quilômetros de Santo Antônio da Platina).

O fogo atingiu a recepção, escritórios, depósito de roupas de cama, sala de jogos, suite presidencial, entre outros, principalmente a parte de madeira tratada.



“Graças a Deus, ninguém se feriu, e toda a parte de lazer, entretenimento, baias, suítes, residências e restaurante permanecem intactos; agradeço a rapidez e competência dos bombeiros, a solidariedade dos colaboradores, amigos e familiares, mas a partir de segunda-feira já começaremos a restauração do que foi danificado e abriremos normalmente no final de semana que vem”, afirmou o proprietário, Junior Pucci.