Incêndio atinge veículo em pátio de posto (vídeo)

Em Conselheiro Mairinck

Um utilitário que viajava sentido Santo Antônio da Platina pegou fogo no pátio do posto de combustíveis Mairinck em torno de 10h40m deste sábado, dia cinco, no KM 81 da BR-153, em Conselheiro Mairinck.

O condutor, o dentista Thiago Dias Ottoboni,relatou os fatos aos agentes Daniel,Brito, Bueno e soldado David, da Defesa Civil de Ibaiti, que atenderam a ocorrência.

O motorista do Jeep Compass Night Egl F 2018 (QJA 4862/Blumenau/SC) percebeu, pela luz no painel, que estava faltando óleo e entrou no posto, mas o frentista avisou que o fogo já estava começando embaixo do veículo. Ele conseguiu pegar os pertences e saiu sem ferimentos do acidente.

O Jeep teve perda integral.