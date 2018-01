Infarto mata jovem de 32 anos em Abatiá

Bastante conhecido na cidade

O corpo de Ederson Fernandes Severino (foto) foi sepultado no final da tarde deste domingo, dia 28, no cemitério municipal de Abatiá.

O rapaz (filho do Juarez e cunhado do Nei Preto) sofreu infarto fulminante com apenas 32 anos de idade.

Foi velado no salão fúnebre da Funerária Santa Rita.

O ataque cardíaco (infarto) é a insuficiência de sangue oxigenado na área do coração devido a obstrução de uma veia coronária. Por conta do sangue não conseguir fluir na região, o músculo entra em um processo de necrose, o que pode levar o paciente à morte.

A obstrução da veia coronária em questão normalmente acontece por conta de um coágulo de sangue que se forma acima da placa de gordura que reveste a veia o que leva à impossibilidade do sangue em fluir (isquemia) e ocasionar, consecutivamente, a morte celular.