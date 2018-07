Investigação resulta em prisão de 27 pessoas

Apreensão de drogas, dinheiro e armas de fogo

A 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio cumpriu nesta quarta-feira, dia 25 , 26 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão nos municípios de Cornélio Procópio, Nova Fátima e Londrina e em cidades do estado de São Paulo. Abbadon , em hebraico, remete na história bíblica ao anjo do abismo, chamado também de “O destruidor”.

A ação faz parte da Operação Abbadon, que investiga associação criminosa com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Norte Pioneiro paranaense. Os mandados foram cumpridos em conjunto com o 18º Batalhão da Polícia Militar. Além das prisões decorrentes dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante.

De acordo com as investigações do Ministério Público do Paraná, que duraram cerca de cinco meses, o grupo intermediava o repasse de expressivas quantidades de drogas para venda na região, contando, inclusive, com o auxílio de integrantes presos nos estados de São Paulo e Paraná.

Foram apreendidas drogas, armas de fogo, quantias em dinheiro, telefones celulares, objetos de origem ilícita e documentos. Durante a operação, foi também expedida ordem de sequestro de valores e bloqueio de diversas contas bancárias que, de acordo com a apuração do MPPR, serviam para a contabilidade e a lavagem dos recursos obtidos com as atividades criminosas.

A ação contou ainda com o apoio do canil e de aeronave do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Norte do estado, além de equipes da Polícia Civil de toda a região.