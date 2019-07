Jacarezinho: Sitiante reage a assalto e acerta tiros em ladrões

Tio e sobrinho tentaram o roubo

A equipe foi acionada para prestar atendimento numa ocorrência de roubo na noite de sexta-feira, dia 28. Os autores estavam hospitalizados, pois a vítima os alvejou com arma de fogo. Primeiramente, a PM foi até o pronto socorro da Santa Casa e confirmou as informações descritas.

Um rapaz com 24 anos apresentava ferimento por arma de fogo na lateral do tórax e o outro de 19 anos no antebraço esquerdo, tio e sobrinho respectivamente.

Segundo o relato da vítima, ambos estavam num carro de cor vermelha, o abordaram nas proximidades de seu sítio no bairro rural Água Feia e tentaram realizar o assalto. De posse de um revólver calibre .38 e efetuou disparos a fim de se defender.

Um dos indivíduos conseguiu tomar sua arma, porém, como todas as munições já estavam deflagradas, não conseguiu matar a vítima. Com isso, saiu correndo até um sítio vizinho em busca de socorro. Posteriormente, foi até a delegacia de Polícia Civil para providências.

Um dos ladrões foi conduzido à cadeia, pois teve alta médica e seu tio permaneceu internado.

A arma não foi localizada.