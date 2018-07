Japira: Trabalhador conta como encontrou garota de seis anos

Vítima estava com frio mas sem ferimentos

A menina Beatriz Caroline Munhoz Albergoni (fotos) , de seis anos, que estava desaparecida na cidade de Japira foi encontrada pelo trabalhador rural, Jones Aparecido Martinez de 52 anos de idade (foto).

Ele contou que estava na sua casa, em uma propriedade rural entre Japira e Pinhalão, quando um amigo, identificado como Evandro Ferreira Alferes, apareceu por volta de uma hora da madrugada para emprestar sua motocicleta.

O homem de 42 anos contou que havia acabado o combustível do seu carro ali perto.Após emprestar a moto para o amigo, Jones foi dormir e nem se deu conta que a menina estava abandonada no veículo.

Nesta quinta-feira, dia 26, por volta das seis horas ao sair de casa para trabalhar, o morador viu o Monza usado no sequestro parado próximo à residência.Ao verificar no interior do veículo, encontrou a menina, que estava com frio, mas passava bem.

Depois de tomar conhecimento do desaparecimento da criança através de um homem que passou na estrada em um caminhão, Jonas acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.A vítima foi levada para a delegacia de Ibaiti.Passou por exames médicos e está bem com a família.A Polícia agora busca pelo sequestrador (Texto: Gilson Santos).

