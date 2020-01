Japira: Vereador tem mandato extinto e diz ter sido injustiçado

“Japão” teve 28 anos de vida pública

A juíza da comarca de Ibaiti, Nara Bueno Pereira Pinto, como era aguardado, assinou liminar nesta quinta-feira, dia 16, determinando que o presidente da Câmara de Japira, Thiago Augusto Mendes Abucarub, declare extinto o mandato ocupado pelo vereador Antônio Ricardo de Oliveira, conhecido como Japão (foto). Ele foi condenado por improbidade administrativa em ação judicial.

Teve o nome incluído no mesmo processo que resultou até na prisão do ex-prefeito de Japira, Wilson Ronaldo Roni de Oliveira Santos,por fraudes com pagamento de notas frias.

“Esse processo vinha se arrastando há muitos anos, ajuizado em 2005, e eu não poderia estar incluído, foi injusto, eu não era contador da prefeitura e acabei respondendo por omissão”, afirmou Japão ao npdiario por telefone.

Ele, que é do MDB e cumpriu dois mandatos como o mais votado, assinalou ter deixado transitar em julgado até porque poderia ter recorrido em vez de postergar.

“Nesse momento, vou dar uma pausa na vida pública”, adicionou, tranquilo após 28 anos trabalhando no executivo e no legislativo tendo sido presidente do PSDB e depois MDB locais.

A posse do substituto/suplente Ronaldo de Lima, autor da ação pedindo a liminar agora concedida, deverá ocorrer nos próximos dias.