Joaquim Távora encerra revisão biométrica

Justiça Eleitoral conseguiu 84,18% de comparecimento

A 55ª Zona Eleitoral de Joaquim Távora– formada pelos municípios de Quatiguá , Joaquim Távora e Guapirama – finalizou esta semana o recadastramento biométrico do seu eleitorado. O procedimento, iniciado há um ano, contou com o comparecimento de 84,18 % dos eleitores (16.219 do total de 19.268).

No município sede, Joaquim Távora, 96% (8.529) dos 8.853 eleitores se apresentaram à equipe da Justiça Eleitoral.

Em Quatiguá teve 6.156 eleitores recadastrados (95 %), de um total apto de 6.501. Já em Guapirama, 3.416 eleitores (87%) fizeram o recadastramento, de um total de 3.914.

O resultado é considerado vitorioso pela Justiça Eleitoral e finalizado dentro do prazo previsto.

Elias Rodrigues, Chefe de Cartório da 55ª ZE destaca que “o apoio das três prefeituras na cessão de servidores e divulgação foi fundamental para o sucesso da revisão”.

Os eleitores que não compareceram à revisão, terão sua inscrição eleitoral cancelada. O eleitor que tem sua inscrição cancelada, deixa de estar quite com a Justiça Eleitoral. A falta de quitação eleitoral impede o exercício de vários direitos, como se candidatar a cargos eletivos, tirar passaporte, tomar posse em cargo público, se matricular em cursos de nível superior.

Para regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral, deverão comparecer ao cartório munidos de documento oficial com foto (RG, CNH, CTPS), título de eleitor e comprovante de residência (contas de luz, água, telefone, nota fiscal ou envelopes de correspondência), emitidos ou expedidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de regularização (Texto e fotos: Walter Chiusoli).