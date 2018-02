Jose Felipe reforça time da Pro Tork

Nas competições internacionais

José Felipe reforça o time Pro Tork nas competições internacionais de motocross na temporada 2018. O piloto argentino, mais conhecido como Tigre, disputará o título da categoria MX1 em seu país, além de algumas provas do campeonato paraguaio da modalidade.

Tigre tem em seu currículo um título chileno, um argentino e um paraguaio. Ele é um dos principais nomes do motociclismo na América Latina, já venceu provas no Brasil e também representou a Argentina no Motocross das Nações, entre outros eventos pelo mundo.

Sua parceria com a Pro Tork vem desde 2010 e a renovação do patrocínio foi muito comemorada pelo atleta. “Construímos uma forte parceria ao longo dos anos, me sinto muito feliz pela confiança, por poder representar uma marca que eu admiro tanto”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.