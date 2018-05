Liberada PR-439 após mais de 11 horas de interdição

Entre Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina

Um tombamento sem vítimas interditou a PR-439 em Ribeirão do Pinhal durante 11 horas e meia neste domingo, dia seis.

Foi no Km 44 no trecho entre a PR-436 a Santo Antônio da Platina.

Às duas horas da madrugada o trator VW/31.320 (placas ARG-7810/Cambará/PR) trafegava carregado com cana-de-açúcar na rodovia destino Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina, o condutor perdeu o controle e tombou sobre a pista, bloqueando em ambos os sentidos.

A Polícia Rodoviária Estadual(Platina) atendeu a ocorrência com o sargento Remi, cabo Rias e soldado Edivaldo.

Foi totalmente liberado o tráfego exatamente às 13h29m.