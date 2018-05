Libertado acusado de mandar matar moça em Santo Antônio

Na manhã de quarta-feira após 13 dias da prisão

O empresário Lucas Antônio Rosa Leite Lima foi libertado na manhã desta quarta-feira,dia nove, em Santo Antônio da Platina.

O Tribunal de Justiça do Paraná deferiu habeas corpus.

O jovem é acusado de ser o mandante da tentativa de assassinato de Jeniffer de Freitas Vieira ocorrida no dia 12 do mês passado.

Ele havia sido preso na noite do dia 26 suspeito também de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

A prisão temporária, por 30 dias, foi protocolada pelo delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho para garantir as investigações. A polícia cumpriu mandados na casa e estabelecimento do empresário e aprendeu vários documentos.

A prisão ocorreu na rodovia no município de Ponta Grossa.

Durante as buscas realizadas pela polícia civil ele não se encontrava nem em sua residência nem local de trabalho.

O grupo especializado da polícia civil Tigre (Tático Integrado de Grupo de Repressão Especial) foi acionado pelo delegado Tristão para dar apoio no cumprimento do mandado. Um bloqueio foi realizado na rodovia.Com apoio de policiais rodoviários federais a prisão foi concretizada.

O preso foi encaminhado para cadeia de Santo Antônio da Platina para ser interrogado pela autoridade policial.

Ao todo pela manhã naquele dia, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos (fotos).

