Localizada moto furtada escondida em mata de Joaquim Távora

Encontrava-se toda desmontada

No final de semana, a Honda CG/125, de cor vermelha, que havia sido furtada na madrugada do dia 21 de março foi encontrada na rodovia PR-092, próxima ao Auto Posto Mazotti, em Joaquim Távora.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi encontrado por um homem que teria ido à mata cortar grama, quando a viu toda desmontada e, de imediato, ligou às autoridades para fazer a denúncia.

Por isso buscas form realizadas ao redor da mata, onde encontraram escondido debaixo dos capins, as rodas e as carenagens da motocicleta. Com a ajuda de terceiros, fez-se o encaminhamento da motocicleta com as peças à Delegacia de Polícia Civil.