Mais duas cidades do Norte Pioneiro entram no Cindepar

Santana do Itararé e Salto do Itararé

Mais quatro cidades (duas do Norte Pioneiro) vão passar a integrar o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (Cindepar). Com isso, a associação, que começou a operar em 2013, passará a ter 158 municípios integrados. O aval para o ingresso das cidades foi aprovado na assembleia geral extraordinária da entidade realizada terça-feira à tarde na sede do Senac de Londrina.

Estão ingressando as cidades de Engenheiro Beltrão, Santa Mônica, Santana do Itararé e Salto do Itararé. Segundo o presidente do consórcio, Antônio Carlos Lopes (PTB), prefeito de Astorga, a participação de mais cidades é uma amostra do potencial que a instituição pode realizar: “Viemos para ficar e fazer. O Cindepar já provou inúmeras vezes que é uma grande ferramenta dos municípios”, disse ele, ao conduzir a reunião.

O evento também foi prestigiado pelo deputado federal Alex Canziani (PTB), idealizador do consórcio. Segundo ele, o próximo ano vai ser muito especial porque vislumbra-se muitas realizações nas cidades. “O Cindepar estará comemorando cinco anos em 2018 e com muitos méritos”, exalta.

ORÇAMENTO – Na assembleia, além do ingresso dos novos municípios associados, os participantes também aprovaram o orçamento para o exercício do ano que vem e a alteração na tabela de preços dos serviços de pavimentação asfáltica, estritamente voltada para a preservação do equilíbrio financeiro da entidade. Ainda assim, o Cindepar continua praticando preços muito abaixo dos efetivados no mercado.

O consórcio oferece pavimentação de ruas e avenidas em duas modalidades: Micropavimento e Tratamento Superficial Triplo (TST). Pelo micropavimento, serviço mais executado pela entidade, as máquinas e operários da associação conseguem realizar 5 mil metros quadrados por dia.

Hoje o Cindepar tem cinco usinas móveis de micropavimento e uma de TST e, conforme informação do deputado Alex Canziani, outro equipamento de micropavimento, que será cedido pela prefeitura de Paranavaí, vai engrossar o parque de máquinas do Cindepar nas próximas semanas.