Mais um acusado de homicídio é preso em Ribeirão do Pinhal

Um rapaz de 18 anos foi preso na tarde deste sábado, dia 26, em Ribeirão do Pinhal, no bairro Vila Santa Terezinha. Operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar cumpriu dois mandados expedidos pela Justiça, sendo um de busca e apreensão e outro de prisão.

Durante as buscas, a PM localizou porções de maconha e contou com apoio operacional do grupamento Rotam-Canil. O homem preso é acusado de assassinar Renato Pereira, o “Maguilinha” em agosto deste ano, no bairro Portelinha.

As investigações apontam que Renato teria cobrado do homicida uma dívida. Insatisfeito, o acusado o matou mediante três tiros de revólver. A morte de “Maguilinha”, de acordo com as investigações, desencadeou o assassinato de Willian Aparecido da Silva (foto abaixo) , 20, ocorrido na última quarta-feira. O autor desse assassinato -vitimando Willian – foi preso nesta sexta-feira, dia 25, também em operação conjunta.