Mandado é executado e jovem preso em Cambará

Pistolas falsas foram identificadas e maconha apreendida

Na manhã de quinta-feira, dia 20, às 09h20m, um jovem de 22 anos foi preso na avenida Brasil, localizada no bairro Estação , em Cambará.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades executaram um mandado de busca e apreensão. No local, também encontraram uma porção de maconha, além de dois simulacros de arma de fogo.

À vista disso, foi preso e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.