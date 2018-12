MDB elege João Arruda e se prepara para eleições municipais

Flávio(Tomazina) se filia à sigla e vereadora é lançada pré-candidata a prefeita de Ribeirão Claro

O novo presidente do MDB do Paraná, o deputado federal João Arruda, vai começar pelos municípios a reestruturação do partido com a meta de ter candidatos a prefeito na maioria das cidades.

Arruda foi eleito nesse sábado (15) junto com um diretório que reúne novas lideranças e líderes históricos do partido, como o senador Roberto Requião e todos os demais ex-presidentes: Nivaldo Kruger, Milton Buabssi, Dobrandino da Silva, Renato Adur e Waldyr Pugliesi. A chapa de consenso conta com os deputados federais Hermes Parcianello e Sérgio Souza, os deputados estaduais Anibelli Neto, Nereu Moura e Requião Filho, prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de todo o Estado.

O trabalho inicial de Arruda e da Comissão Executiva será na organização do partido nas cidades. Há alguns anos, o antigo PMDB chegou a ter diretórios eleitos nos 399 municípios paranaenses, um feito único.

Ele disse ao npdiario ter comemorado a filiação do prefeito Flávio Zan de Tomazina, que saiu do PSD e foi ao MDB (foto) , “só não será membro da executiva Estadual porque não tem tempo de filiação e o estatuto não permite, mas vai trabalhar junto com a novo executiva; vamos criar um fórum de debate com Prefeitos e pautas municipalistas”, detalhou, adicionando: “Lancei a (vereadora e ex-candidata a governadora) Eliana Cortes candidata à Prefeita de Ribeirão Claro” e também fez referência “ao bom trabalho” da Prefeita Ione abib,de Andirá.

“Precisamos de mais mulheres candidatas e vou fomentar esta participação a partir de semana que vem. Vamos iniciar uma campanha de filiações da na segunda-feira dia 18”, anunciou.

Hoje, o partido conta com 70 prefeitos. “Com essa base, vamos incentivar o lançamento de candidaturas próprias em todas os municípios, principalmente nas grandes cidades”, disse Arruda. O partido também vai começar desde já a formação de chapas completas, já que 2020 será a primeira eleição sem coligação proporcional, no caso, para vereadores.

Novos quadros

De acordo com João Arruda, a nova direção do partido vai percorrer o Paraná na organização dos diretórios municipais ao mesmo tempo em que elabora programas para as cidades com base nas experiências bem-sucedidas do MDB e em novos conceitos de governança. “Nós precisamos reorganizar o partido no Paraná. E em nível nacional, exatamente pelo que vivemos na última eleição, que foi muito nacionalizada, é preciso também de uma estruturação”.

“Novos quadros, novos nomes. O MDB precisa, apesar de sua história, de sua trajetória em defesa da democracia que é muito bonita, nascer de novo, diria. Precisa recomeçar com novos nomes, com novas pessoas. Então, não é por este motivo que nós vamos nos afastar do partido”, afirmou.

Em sua campanha a governador em 2018, João Arruda pode conhecer com profundidade e propor políticas para o Estado e para as cidades. Seu programa de governo foi destaque no meio de campanhas milionárias por suas propostas de fortalecimento da gestão e políticas públicas voltadas à população que mais necessita.

Convenção

Na convenção deste dia 15, em Curitiba., foram eleitos os 71 membros do diretório estadual (27 suplentes), 12 delegados à convenção nacional (12 suplentes), sete membros da comissão de ética e disciplina (sete suplentes) e cinco membros do conselho fiscal (cinco suplentes).O Diretório elegeu a Comissão Executiva, que comandará o partido pelos próximos dois anos. Confira:

Presidente: João Arruda

Vice: deputado Anibelli Neto

2º vice: Nereu Moura

3º vice: Walter Parcianello

Secretário-geral: deputado Requião Filho

Secretário adjunto: Isaías Decker “Zazá”

Tesoureiro: Daniele de Mello e Silva

Tesoureiro-adjunto: Paulo Furiatti

Vogais:

Roberto Requião

Deputado Sérgio Souza

Junior Weiller (prefeito de Jesuítas)

Nelo Morlotti

Suplentes:

Angelo Andreatta

Gerson Colodel

Beto Lunitti

Roberto Balicco.