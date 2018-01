Reaparece menina em Ribeirão do Pinhal

Está bem e descansando em casa

A pré-adolescente Dayara Heloyse (fotos) estava desaparecida desde as 14 horas desta quinta-feira,dia 11,em Ribeirão do Pinhal.Deixou um bilhete e sumiu.

A mãe, Marlene Nadolny, estava muito nervosa e, em contato com o npdiario, pediu para quem tiver quaisquer informações avisá-la e também a polícia.Marlene esteve em parentes e amigas, mas não conseguiu descobrir o paradeiro.

Só que nesta madrugada, a garota voltou para a casa.Está bem, descansando, e disse que não quer falar nada neste momento.O irmão dela, Deividy, confirmou o fato e agradeceu a todos que colaboraram.