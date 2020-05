Menina de Cambará compra droga em Andirá e é apreendida com 1 kg de maconha

Moça de apenas 17 anos já é conhecida no meio policial

A PM recebeu uma informação, dando conta de que uma menina de Cambará, conhecida no meio policial, se deslocou até a vizinha cidade de Andirá para efetuar a compra de entorpecentes para comercializar.

Munidos de tais informações, a equipe ficou num ponto estratégico na BR-369, onde visualizou-se uma motocicleta de cor cinza e preta, e o condutor, posteriormente identificado, com a passageira com as mesmas características da suspeita.

Sendo assim, antes de realizada abordagem e durante o acompanhamento, a garota dispensou algo na via, sendo que em revista pessoal no condutor, nada de irregular foi encontrado.

Perguntado à passageira o que havia jogado, informou serem duas porções de cocaína, apreendidas em seguida. Indagada, confessou possuir maconha em sua residência.

Diante da situação, o padrasto tomou ciência da situação e franqueou a entrada para as buscas. Numa bolsa, havia 154 trouxas de maconha já embaladas para a venda, além de um tijolo maior e uma bucha maior, totalizando assim 950 gramas de maconha e plásticos para embalagem.

A menor foi encaminhada até o pelotão com seu padrasto que acompanhou os procedimentos para lavratura do boletim e posteriormente à delegacia de Polícia Civil.

Vale ressaltar que o condutor também foi encaminhado, pois chegam denúncias de que utiliza seu veículo para fazer o transbordo de passageiros com drogas. A motocicleta também foi apreendida por problemas administrativos, além de ser um meio de transporte utilizado no tráfico.