Menino de nove anos leva choque elétrico e vai para UTI

Brincava numa construção civil

Antony Rodrigues, de nove anos, sofreu descarga elétrica no fim da tarde desta quinta-feira, dia 18, numa construção da Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

A criança brincava na chuva quando, ao se aproximar de um quiosque, ao lado da igreja Assembleia de Deus Madureira, foi eletrocutado.

De acordo com as equipes de resgate, a criança sofreu várias paradas cardíacas antes mesmo de chegar ao Pronto Socorro Municipal (foto).

Socorristas do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar a vítima com massagens cardíacas , mas permaneceu inconsciente.

Antony foi entubado e levado para uma Unidade de Tratamento Intensivo pediátrica de Londrina.

O garoto tem elevado risco de morte. A Polícia Civil compareceu ao local.