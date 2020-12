Investigação continua em andamento para avaliar melhor o fato

Na manhã deste domingo, dia 20, três pessoas, sendo um menor (16 anos), foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.

De acordo com as informações, registraram o caso, às 11h30m, quando eles foram encontrados com maconha e R$757,50.

No veículo, os cães de faro do Canil localizaram mais drogas.