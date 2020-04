Menor é apreendido com maconha em Siqueira Campos

Outros passageiros foram liberados

Nesta quarta-feira, dia 14, às 14h40m, um menor foi apreendido na rua Professora Cleide Lúcia Pereira, em Siqueira Campos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe o abordou com outras pessoas em um veículo, mas nada de ilícito foi localizado no carro. Entretanto, ele apresentou muito nervosismo, por isso, acompanharam-o até a sua residência, onde seu pai autorizou as buscas na casa.

Encontraram no local uma porção de maconha, droga que fez o adolescente ser apreendido e levado à delegacia de Polícia Civil. Os outros indivíduos já são conhecidos no meio policial, porém, foram liberados.