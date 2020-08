Moto de Rondônia é encontrada abandonada em Santana do Itararé

Vítima já teve o veículo restituído no início desta semana

Na tarde de domingo, dia 24, às 16h35m, uma motocicleta preta foi encontrada abandonada numa estrada rural, conhecida como Água da Onça, em Santana do Itararé.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o veículo ainda estava com a chave. Através da consulta à Secretaria do Estado de Segurança Pública, descobriu-se que ele pertence ao município de São Miguel do Guaporé do Estado de Rondônia.

Foi encaminhada ao pátio do Destacamento da Polícia Militar e feito contato com a Polícia Civil de Wenceslau Braz para repassar a situação e para que fosse possível entrar em contato com a vítima.