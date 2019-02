Moto furtada é encontrada em Santo Antônio da Platina

Os meliantes fugiram

No sábado, dia 2, às 20h50m, os Policiais Militares estavam em patrulhamento pelo bairro Aparecidinho II, quando um grupo de indivíduos fugiu ao perceber a iminente abordagem, deixando para trás uma motocicleta estacionada na via e um capacete na calçada, na Rua 1007.

Ao verificar a placa da motocicleta, constatou-se que possuía queixa de furto, no ultimo dia 26, a moto já estava com a numeração do chassi suprimida, o número do motor estava intacto, sem possível, portanto confirmar que era furtada.

Foi apreendida e encaminhada para restituição ao proprietário.