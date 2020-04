Motocicleta furtada estava escondida em cafezal de Ibaiti

Principal suspeito não assume autoria do crime

Nesta segunda-feira, dia seis, às 14h, uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, que havia sido furtada, foi encontrada numa área rural, na estrada da Água da Limeira, em Ibaiti.

De acordo com as informações, após uma denúncia, a Agência Local de Inteligência e o Investigador da Policial Civil se deslocaram até a rua Fritz Heberstreit para abordar o principal suspeito do crime, o qual afirmou que comprou o veículo e apenas depois descobriu que era furtada. Declarou ter ficado com medo e por isso a escondeu em um cafezal.

Após apreenderem o veículo, para devolvê-lo ao dono, o homem em questão e o que supostamente vendeu a motocicleta foram presos e encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia.