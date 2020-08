Bêbado causa acidente em Jacarezinho

Homem de 49 anos foi levado ao PS e depois para a carceragem

Na noite desta segunda-feira, dia 17, às 20h26m, um motorista de caminhão, de 49 anos, envolveu-se em um acidente e foi preso na rua Arapongas, localizada no jardim São Luiz, em Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades foram ao local após denúncias. Ainda segundo às informações, o caminhão, Mercedes Benz azul, bateu no muro de uma residência. Testemunhas disseram que o veículo seguia sentido à rodovia e retornou de ré, subindo na calçada e derrubando uma árvore.

Na sequência o condutor tentou seguir mais uma vez com o caminhão, entretanto, retornou novamente de ré e bateu no muro da referida casa, invadindo o quintal.

Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro e, logo em seguida, realizou o teste do etilômetro, o qual resultou em embriaguez. Foi preso e transferido para a cadeia anexa à Delegacia de Polícia Civil da cidade (Foto meramente ilustrativa).