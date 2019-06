Mulher é assaltada por dois bandidos em Pinhalão

Levaram bolsa da vítima

Após fechar o seu estabelecimento comercial no início da noite desta quinta-feira , dia seis, uma mulher foi roubada por dois bandidos, na rua Renato Ogando Vanzeli, em Pinhalão.

Ela caminhava a pé perto de uma capela quando foi abordada por dois elementos encapuzados que deram voz de assalto, fizeram ameaças e puxaram sua bolsa, mas a vítima gritou pedindo socorro.

Os indivíduos, covardemente, derrubaram a mulher no chão e fugiram levando sua bolsa com documentos e dinheiro. A Polícia Militar fez buscas no entorno, mas não localizou ladrões.