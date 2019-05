Mulher é detida por receptação em Jundiaí do Sul

Garoto de 15 anos foi apreendido

Em diligências, por volta das 11 horas desta terça-feira, dia 28, acerca de um furto numa residência que ocorreu no último dia cinco na cidade, os PMs abordaram o suspeito da autoria,um adolescente, o qual afirmou que os objetos estavam em posse de uma mulher, moradora do Jardim das Flores.

Ela (41 anos) foi encontrada na sua casa, na rua do Cemitério, centro, e disse ter comprado os objetos do menino de 15 anos por R$ 20,00, foi detida por receptação e o menor (15 anos) apreendido e encaminhados para delegacia de Polícia Civil em Ribeirão do Pinhal.