Mulher é presa com dois quilos de maconha em Cambará

Na rodoviária vindo de Londrina

A Agência Local de Inteligência da Polícia Militar obteve informação de que uma pessoa (sexo feminino) estava se deslocando da cidade de Londrina para Cambará, trazendo consigo drogas ilícitas. Foi montada Operação e notada quando ela desembarcou do ônibus no terminal rodoviário e caminhou em direção a um rapaz, momento em que receberam voz de abordagem.

Foram localizados no interior de uma mochila dois tabletes de maconha totalizando 1,998 KG, 44 gramas de cocaína e uma quantia em dinheiro (foto).

O rapaz, ao ser questionado, respondeu que em sua residência guardava mais s a pedido da mesma mulher.

Também foi apreendida balança de precisão modelo SF-400.