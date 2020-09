Mulher fica gravemente ferida após tentativa de feminicídio em Pinhal

Vítima é encontrada ensanguentada; criminoso também tentou estuprá-la

Uma mulher, de 37 anos, foi socorrida, pela Polícia Militar, após sofrer tentativa de feminicídio e estupro neste fim de semana dentro de sua casa, na rua Francisco Corrales, localizada no jardim Explanada de Ribeirão do Pinhal. Apesar da denúncia ter sido registrada apenas por volta das 10h da manhã, testemunha afirmou que a vítima gritava por ajuda desde o dia anterior, à noite.

Segundo às informações, de imediato as autoridades se deslocaram à residência, onde eram nítidos os sinais de sangue logo na entrada. Por isso, a porta foi arrombada e a vítima encontrada na cama toda ensanguentada, devido às diversas perfurações que foram feitas em seu corpo. No mesmo instante, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para continuar a prestação de socorro.

Segundo o delegado Tristão Borborema (foto) , a vítima afirmou que o criminoso estava no local tomando cerveja e é seu vizinho. De acordo com a mulher, ele tentou tirar o seu short, mesmo após recusar o ato. Além da tentativa de estupro, também sofreu agressão (socos/chutes) e foi esfaqueada.

As autoridades procuraram a vítima e a encontraram com lesões na mão direita, costas e braços. Apesar dele ter negado ser o responsável, acharam duas toalhas com marcas de sangue e maconha em sua casa. Conforme à revista, ele também roubou da mulher:

aparelho celular;

um rádio de cor azul com pen drive;

um botijão de gás.

A faca utilizada estava escondida em um terreno baldio. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Sobre o feminicídio:

Clique no link e veja a lei completa: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13104-9-marco-2015-780225-publicacaooriginal-146279-pl.html