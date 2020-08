Norte Pioneiro em Revista Semanal

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse que das 70 novas viaturas entregues ao Batalhão de Polícia Rodoviária, 12 vão atender o Norte Pioneiro. Os veículos serão utilizados na 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual nos postos policiais de Londrina, Cornélio Procópio, São Sebastião da Amoreira, Charles Sertaneja, Andirá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Ibaiti.



Kit Segurança

As 22 cidades do Norte Pioneiro estão recebendo kits de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para ajudar no combate à proliferação do coronavírus e proteger colaboradores de instituições beneficentes. Os kits têm luvas, toucas, aventais, máscara N95 e TNT, óculos de proteção, termômetro corporal, álcool em gel e água sanitária, equipamentos, artefatos e acessórios essenciais para proteger quem está na linha de frente do combate ao coronavírus. Em todo o Paraná já foram atendidas 335 instituições, em 155 municípios com kits de EPIs. Ao todo, são mais de 500 mil itens distribuídos.

Agricultura Familiar

Compra Direta

Exército nas ruas

Obras paralisadas

Convênio assinado entre a prefeitura de Cambará e o Governo do Paraná prevê o plantio de 400 mil mudas de abacaxi por sete produtores associados à Acaf (Associação Cambaraense de Agricultores Familiar). A meta é aumentar dez vezes mais a atual produção no município. As frutas direcionadas para uma indústria instalada em Santo Antônio do Paraíso.O prefeito Pedro de Oliveira (MDB), de Guapirama, esteve em Curitiba para receber, um kit do Programa de Aquisição de Alimentos, o Compra Direta. O kit é formado por um pick-up Fiat, uma lavadora de alta pressão, uma balança de piso de, dois carros de plataforma, 48 caixas plásticas e 16 pallets. O deputado Romanelli acompanhou o prefeito e fez a entrega oficial dos equipamentos, que tem objetivo de facilitar a logística de transporte dos produtos da Merenda Escolar, com mais agilidade, segurança e higiene.Cerca de 20 militares do Exército, lotados no 13° BIB (Batalhão de Infantaria Blindado), de Ponta Grossa, estão em Arapoti, para conscientizar a população e auxiliar a prefeitura no combate ao novo coronavírus. Eles fazem a distribuição de panfletos com orientações sobre a prevenção à covid-19 no comércio central. Os militares estão alojados em uma casa pastoral e devem permanecer no município até o final de semana.Problema mecânico em um caminhão, obrigou a prefeitura de Assaí a paralisar a obra de pavimentação da rua Hakaro Hirayama. Em nota, a prefeitura pediu desculpas aos moradores e garantiu que todos os cuidados foram tomados para evitar acidentes. Assim que finalizada a manutenção no maquinário, o serviço será retomado.

Feira da Lua

A prefeitura de Joaquim Távora anunciou mais uma obra que vai beneficiar a comunidade. O município vai investir R$ 520 mil para revitalizar a Feira da Lua e o Centro Recreativo do Idoso. Os integrantes da melhor idade vão ganhar um espaço com uma nova cancha de bocha, cozinha, depósito, banheiros, churrasqueira e mesas para jogos de carta e bilhar. Já a Feira da Lua terá palco, acesso direto ao Ginásio de Esportes para uso dos sanitários, rede elétrica e hidráulica para abastecer os quiosques dos feirantes. A obra será́ licitada nos próximos dias. Os recursos são do município.

Transporte escolar

Ainda em Joaquim Távora, a prefeitura recebeu dois ônibus escolares para reforçar a frota da rede municipal de ensino. Os veículos foram adquiridos por meio do PAM (Programa de Apoio aos Municípios), do Governo do Paraná, que visa repassar recursos a fundo perdido. Os ônibus têm capacidade para transportar 44 alunos sentados cada e são equipados com ar condicionado, câmera de ré, entre outros. Ainda essa semana, os veículos serão entregues oficialmente à comunidade pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).